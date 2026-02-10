Легендарната Линдзи Вон е категорична, че не съжалява за рискованото си участие на Олимпийските игри в Милано-Кортина със скъсани кръстни връзки. Рискът в крайна сметка не се оправда и спускането на американката, продължило само 13 секунди, завърши с още по-болезнена травма - фрактура на крака.

"В момента състоянието на костта на пищяла ми е стабилно, но ще се нуждая от допълнителни операции за пълно възстановяване", разкри скиорката в публикация в социалните мрежи.

"Скъсаните връзки и предишни контузии нямат никакво отношение към падането ми. Неделята не завърши по начина, по който се надявах, но физическата болка не ме кара да съжалявам, че участвах. Чувството на стартовата линия беше невероятно и никога няма да го забравя. Бях там и имах възможност да спечеля, което беше победа само по себе си. Рискувах много, но го правя през цялата ми кариера, защото спускането винаги е било много опасна дисциплина", написа още състезателката.

"Краят на олимпийската ми мечта не беше приказен, но животът е такъв. Осмелих се да преследвам мечта и положих много труд, за да я осъществя. В спускането обаче разликата между стратегическа линия и катастрофална контузия е 5 инча. Бях просто на 5 инча от линията, когато ръката ми закачи вратата. Завъртях се и това доведе до катастрофата. Досущ като в ските, хората поемат рискове и в живота, мечтаят и обичат. Скачаме и понякога падаме. Мечтите ни рухват, въпреки че знаем, че можем да ги постигнем. Красотата на живота се крие в това, че нищо не ни пречи да опитаме", каза още Линдзи Вон.

"Опитах, мечтах, скочих. Единственият провал в животаби бил да не го направиш", категорична е Вон.

