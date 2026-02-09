Американската ски звезда Линдзи Вон е претърпяла операция заради счупване на крака, след като дръзкият ѝ опит да участва в спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина със скъсана кръстна връзка на коляното завърши с тежко падане.

Вон се лекува в болница в Тревизо, след като беше транспортирана с хеликоптер след падането си с висока скорост в Кортина д'Ампецо.

Хеликоптерът първоначално откара американката в болница „Кодивила Пути“ в Кортина за медицински преглед. „Следобед тя претърпя ортопедична операция за стабилизиране на фрактурата на левия ѝ крак“, се казва в изявление от болницата в Тревизо. Reuters съобщи, че Вон е под наблюдение в интензивно отделение, но няма опасност за живота ѝ.

Линдзи Вон падна в Кран-Монтана, откараха я с хеликоптер в болница

Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри заяви, че всички мислят и се молят за Вон. „Ти си невероятно вдъхновение и винаги ще бъдеш олимпийска шампионка“, коментира Ковънтри за легендарната скиорка.

Редактор: Цветина Петкова