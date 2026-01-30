Американската ски легенда Линдзи Вон беше транспортирана с хеликоптер до болница след тежък инцидент по време на днешното спускане в Кран-Монтана, Швейцария. Инцидентът с 41-годишната атлетка се случи точно седмица преди планирания старт на Зимните олимпийски игри и по време на последното ѝ планирано състезание в дисциплината спускане.

Вон изгуби контрол над ските си след приземяване при скок и се заби в предпазните мрежи, съобщават световните агенции. Тя получи първа помощ от медицинския екип на трасето, след което успя да се спусне до финалната зона.

Очевидци обаче отбелязват, че скиорката видимо е изпитвала болка, куцала е и на няколко пъти е спирала, за да провери лявото си коляно, като е избягвала да пренася тежестта си върху него. На финала тя прегърна своята съотборничка Жаклин Уайлс, преди да влезе в медицинската палатка за преглед. Малко по-късно американският отбор по ски и сноуборд потвърди в социалната мрежа X, че състоянието на Вон се оценява от специалисти, а по информация на The Guardian тя е била евакуирана с хеликоптер от района на швейцарските Алпи.

Днешното спускане в Кран-Монтана беше официално прекратено преждевременно именно заради огромния риск за сигурността на състезателките. Първите шест скиорки по трасето изпитаха огромни трудности, като три от тях не завършиха – освен Линдзи Вон, от пистата отпаднаха Нина Ортлиб (Австрия) и Марте Монсен (Норвегия).

„Главната причина е безопасността. Видимостта ставаше все по-лоша. Това доведе до грешки и беше знак за високорискова ситуация. Знаем, че спортът ни е рисков, но усещането беше за прекомерен риск. Точно заради това организаторите решиха да спрат състезанието“, обяви рейс директорът на Световната купа при дамите Петер Гердол.

