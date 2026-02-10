Български гражданин, осъден от германските власти за опит за убийство и изнудване на бившата си съпруга, ще изтърпява наказанието си у нас. Бургаският апелативен съд потвърди решението, с което е призната и приета за изпълнение в Република България присъдата на Тихомир В., постановена от Областния съд в Швайнфурт, Федерална Република Германия.

На 31 юли 2024 г. Тихомир В. нападнал бившата си съпруга на автобусна спирка извън град Швайнфурт. Мъжът се приближил до нея, въоръжен с шлосерски чук, като отправил закани за убийство. Нанесъл ѝ множество удари по главата, вследствие на които тя изгубила съзнание. След това нападателят я поставил в багажника на автомобила си и потеглил към града.

Случаен свидетел станал очевидец на случилото се. Той подал сигнал в полицията и проследил автомобила, което позволило на органите на реда да задържат Тихомир В. Установено е, че месец преди нападението мъжът упражнявал натиск и отправял заплахи към бившата си съпруга заради съдебни разходи, които отказвал да плати.

Съгласно германското законодателство престъпленията са описани като „опит за по-тежко квалифициран състав на умишлено убийство в съвкупност с тежка телесна повреда и изнудване, придружено с употреба на насилие или със застрашаване с непосредствено деяние, излагащо на опасност правно защитени права на жертвата и телесна повреда по неизбежност“.

За тези деяния в Германия на Тихомир В. е наложено едно общо наказание от 12 години и 6 месеца „лишаване от свобода”. Посочените престъпления съответстват на текстове от българския Наказателен кодекс, касаещи опит за убийство и изнудване, придружено с насилие.

Българският съд е определил първоначален „строг“ режим за изтърпяване на наказанието. Решението на Апелативен съд - Бургас е окончателно.

Редактор: Мария Барабашка