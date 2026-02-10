Полската прокуратура е подала заявление за европейска заповед за арест на бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, който се предполага, че се намира в Унгария, съобщи ДПА, цитирайки говорител на прокуратурата във Варшава.

Жобро беше министър на правосъдието на Полша от 2015 г. до 2023 г. в правителството, водено от националистическата партия "Право и справедливост" (ПиС).

Бившият правосъден министър е разследван по подозрение в злоупотреба с власт и създаване на престъпна организация. Той е обвинен, че е присвоил сумата от 35 млн. евро от фонд за подпомагане на жертви, включително за закупуване на израелския шпионски софтуер "Пегас".

През януари адвокатът на Жобро каза, че на бившия полски министър на правосъдието е било предоставено убежище в Унгария. От унгарска страна няма потвърждение за това. Жобро заяви, че е преследван по политически причини от новото правителство в Полша.

Европейската заповед за арест замества процедурите за екстрадиция между страните членки на ЕС. През ноември миналата година полският парламент отне имунитета на Жобро като член на парламента, а миналата седмица съдебните власти в Полша издадоха и заповед за арест.

