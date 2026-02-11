Снимка: Биляна Борисова
Междувременно продължава огледът на хижата
Случаят „Петрохан - Околчица“ не спира да отеква в страната. Вчера прокуратурата публикува резултатите от аутопсиите на трите тела, намерени в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването.
Според заключенията на медиците вероятно става дума за две убийства и самоубийство. Все още се очаква информация от експертизата на натривките, която да покаже категорично кой е произвел изстрелите и при двата случая.
Междувременно продължава огледът на хижата край „Петрохан”.Редактор: Мария Барабашка
