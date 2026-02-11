Кадър/Видео:"Ройтерс"
То е разположено на границата между САЩ и Канада
Езерото Ери замръзна заради полярния студ, който обхвана Северна Америка през последните седмици. Водният басейн, разположен на границата между САЩ и Канада, се превърна в огромна ледена пустиня.
Рядко явление: Езерото Балатон замръзна почти изцяло за първи път от 2017 г. (ВИДЕО+СНИМКИ)
Кадри от дрон показаха замръзналата вода, която се простира, докъдето ти стигне погледът. Видеото разкрива и уникалната красота при Фара на Западния кей, който се извисява самотен сред безбрежната ледена шир.
Любители на кънките се пързаляха по замръзналото езеро Балатон (ВИДЕО)
Кадрите отвисоко обаче разкриха и нещо обезпокоително - образуването на огромна пукнатина по повърхността на Ери. Тя е вследствие на силни ветрове, при което ледената покривка се раздвижва и измества.Редактор: Станимира Шикова
