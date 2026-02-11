Езерото Ери замръзна заради полярния студ, който обхвана Северна Америка през последните седмици. Водният басейн, разположен на границата между САЩ и Канада, се превърна в огромна ледена пустиня.

Кадри от дрон показаха замръзналата вода, която се простира, докъдето ти стигне погледът. Видеото разкрива и уникалната красота при Фара на Западния кей, който се извисява самотен сред безбрежната ледена шир.

Кадрите отвисоко обаче разкриха и нещо обезпокоително - образуването на огромна пукнатина по повърхността на Ери. Тя е вследствие на силни ветрове, при което ледената покривка се раздвижва и измества.

Редактор: Станимира Шикова