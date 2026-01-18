Любители на кънките се пързаляха този уикенд по замръзналото езеро Балатон, в Унгария, предава „Ройтерс”.

Езерото замръзва за първи път от години. А след поредица дни с отрицателни температури, дебелината на леда достигна 12-15 см по южния бряг, което се смята за безопасно.

Местните власти предупреждават, че на северния бряг дебелината на леда е между 8 и 12 см, което е опасно. Метеоролозите също предупреждават, че може да има потенциално опасни места.

Властите подчертаха, че пързалянето е разрешено само в рамките на 50 до 70 метра от южния бряг, в плитководни участъци, където е по-лесен достъпът на спасителни екипи.

