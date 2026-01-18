Видео: Ройтерс
-
„Непознатите земи”: Куба – машината на времето, в която миналото е настояще (ВИДЕО)
-
„Непознатите земи”: Пътуване до Куба и как изглежда животът днес в Хавана
-
Симеон Гюров - 10-годишното момче, което прочете 257 книги за една година
-
Сред багри и традиции: Как кожата се обработва по вековни методи в Мароко
-
Започва фестивалът "Сурва" в Перник
-
Все по-близо до завършване: Монтираха ключови елементи от кръста на „Саграда Фамилия“
-
Заради жегите животните в бразилски зоопарк получиха ледени близалки (ВИДЕО)
Властите подчертаха, че пързалянето е разрешено само в рамките на 50 до 70 метра от брега
Любители на кънките се пързаляха този уикенд по замръзналото езеро Балатон, в Унгария, предава „Ройтерс”.
Езерото замръзва за първи път от години. А след поредица дни с отрицателни температури, дебелината на леда достигна 12-15 см по южния бряг, което се смята за безопасно.
Местните власти предупреждават, че на северния бряг дебелината на леда е между 8 и 12 см, което е опасно. Метеоролозите също предупреждават, че може да има потенциално опасни места.
Властите подчертаха, че пързалянето е разрешено само в рамките на 50 до 70 метра от южния бряг, в плитководни участъци, където е по-лесен достъпът на спасителни екипи.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни