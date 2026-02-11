Снимка: АП, БТА/Видео:"Ройтерс"
Тя ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците
НАТО обяви днес, че е започнала да укрепва присъствието си в Арктика. Мисията е част от споразумение за разведряване на сериозното напрежение в Алианса, предизвикано от желанието на президента Доналд Тръмп САЩ да придобият Гренландия.
Новата мисия, наречена "Арктически страж", ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците от НАТО в региона, включително датските учения "Арктическа издръжливост в Гренландия", съобщи в изявление военното командване на Алианса.Редактор: Цветина Петрова
