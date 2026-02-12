Великобритания ще отпусне допълнителни 500 милиона британски лири (681,4 милиона долара) за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна. Това заяви британският министър на отбраната Джон Хийли преди срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел, съобщи „Киев Индипендънт“.

Финансирането идва на фона на продължаващите мащабни атаки на Русия с ракети и дронове срещу украински градове и цивилна инфраструктура, които доведоха до тежка и задълбочаваща се енергийна криза.

„Днес потвърждавам, че Обединеното кралство предоставя на Украйна допълнителни половин милиард лири за спешна противовъздушна отбрана“, каза Хийли по време на брифинг за медиите преди разговорите.

На срещата в Брюксел съюзниците се очаква да обсъдят продължаващата подкрепа за Украйна, укрепването на източния фланг на НАТО, увеличаването на ангажиментите за разходи за отбрана и сигурността в Арктика. Разговорите следват срещата на министрите на отбраната на ЕС на 11 февруари в рамките на Съвета по външни работи, която беше фокусирана върху подкрепата на ЕС за Украйна и сътрудничеството в областта на отбраната.

