Организирана престъпна група за имотни измами, действала от 2021 г. на територията на Перник, София и Дупница, беше разбита при специализирана полицейска операция. Задържани са 40 души, като по данни на разследването чрез престъпната схема са придобити над 25 имота, включително апартаменти, офиси и земеделски земи. Детайли по случая в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS разказа директорът на ОДМВР-Перник старши комисар Милчо Милчов.

„Това е безпрецедентна реализация, каквато до момента не е извършвана на територията на страната по тази линия. Групата е работила в голям мащаб”, заяви Милчов. Той уточни, че от 40-те задържани, 7 са основните лица, на които са повдигнати обвинения. Трима от тях са в ареста, един е с парична гаранция, двама вече изтърпяват мерки по други дела, а едно лице е обявено за издирване.

Според старши комисар Милчов схемата е включвала изготвяне на неистински частни документи - завещания, съставени от името на починали лица. Друг използван механизъм е бил чрез „придобивна давност”.

„Процедурата е следната: подава се молба-декларация през общината до определен нотариус, в която се посочват свидетели. Те трябва да удостоверят, че лицето, което претендира за собственост, е владеело имота добросъвестно повече от 10 години. На тази база се съставя констативен нотариален акт”, обясни директорът на ОДМВР-Перник. Той допълни, че се проверява дали длъжностни лица и нотариуси са действали недобросъвестно.

В групата е участвало и лице с юридическо образование - бивш адвокат, който е вземал решенията за подхода при всяка измама. Установено е, че сред „героите” в схемата са и две лица, известни от журналистическите разследвания на Вероника Димитрова. Основен участник в легализирането на имотите е бил нотариус от Перник, който обаче е починал.

Жертвите на престъпната дейност са 28 граждани, както и две общини - Перник и Столична община. Измамниците са набелязвали основно самотни възрастни хора или имоти с много наследници, които не са в добри отношения и не се грижат за собствеността си. „Установени са двама възрастни и самотни хора, оставени от роднините си, които са станали жертва на манипулация”, посочи Милчов.

Разследването е започнало след сигнал от териториалната дирекция на ДАНС в Перник за опит на лице да смени адресната си регистрация с неистински документ. Към момента досъдебното производство е в обем от около 100 тома и се провежда под надзора на Софийската градска прокуратура. Очаква се броят на замесените лица и на придобитите имоти да нарасне в хода на следствените действия.

