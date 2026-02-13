Кремъл съобщи, че следващият кръг от преговори за прекратяване на войната в Украйна ще се проведе в Женева на 17 и 18 февруари. Посредник в разговорите са САЩ.

Зеленски пристигна в Германия за Мюнхенската конференция по сигурността

Промяната идва след досегашната практика Москва да изпраща високопоставени военни на предишните разговори в Абу Даби. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни, че руската делегация този път ще бъде оглавена от съветника Владимир Медински - бивш министър на културата на Русия, който ръководеше и предишни неуспешни преговори в Турция.

Редактор: Цветина Петрова