„Великобритания ще разположи ударна авиационна група в Северния Атлантик и Далечния север тази година. Тя ще бъде водена от самолетоносача „Принцът на Уелс“, действащ заедно със САЩ, Канада и други съюзници от НАТО“. Това каза премиерът Киър Стармър на конференцията по сигурността в Мюнхен.

Групата ще включва военни кораби на Кралския флот, изтребители F-35 и вертолети за това, което е наречено „Операция Firecrest“, се казва в изявление на Министерството на отбраната. Това ще бъде „мощна демонстрация на сила за възпиране на руската агресия и защита на жизненоважна подводна инфраструктура“.

Великобритания ще отпусне допълнителни 500 млн. лири за ПВО на Украйна

В операцията ще участват хиляди служители от всичките три вида въоръжени сили, се добавя в изявлението на Министерството на отбраната.

Стармър заяви на конференцията в Мюнхен, че Великобритания трябва да бъде „готова за борба“. Лидерите не трябва да се колебаят, тъй като „Русия доказа апетита си за агресия“, каза той.

Министерството на отбраната заяви, че разполагането ще засили „възпирането на НАТО във време на нарастващи руски заплахи в региона“. То добави, че „през последните две години е имало 30% увеличение на руските военноморски кораби, заплашващи водите на Обединеното кралство“.

Редактор: Габриела Павлова