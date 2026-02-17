Единадесет души са били убити при три отделни американски удара по предполагаеми лодки на наркотрафиканти в източната част на Тихия океан и Карибско море, съобщи във вторник Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ), предаде "Ройтерс".

Четирима души са били убити при първия удар, още четирима - при втория, и трима - при последния, посочи САУТКОМ.

САЩ удариха плавателни съдове в Тихия океан, участващи в предполагаем наркотрафик, шестима са убити

"Разузнаването потвърди, че предполагаемите лодки на наркотрафиканти са плавали по известни маршрути за наркотрафик и са замесени в тази дейност", заяви Южното командване на въоръжените сили на САЩ в публикация в социалната мрежа X.

