Мраморната статуя на слон, проектирана от бароковия майстор Джан Лоренцо Бернини и разположена в центъра на Рим, е повредена. Лявата бивна на фигурата е счупена и лежи в основата на паметника, съобщават местните власти, цитирани от "Ройтерс".

Повредата била установена в понеделник вечерта. Полицията заяви, че ще прегледа видеозаписите от площад „Минерва“, за да провери дали деянието е умишлено, или бивната е паднала вследствие на обилните дъждове, паднали в района в последните дни.

Италианският министър на културата Алесандро Джули даде ясно да се разбере, че според него това е умишлено деяние, като заяви, че статуята от XVII век, която e в основата на древен египетски обелиск, е станала жертва на „абсурден акт на варварство“. „Неприемливо е за пореден път художественото и културно наследство на нацията да понася толкова сериозна щета“, коментира той в изявление.

Това не е първият случай, в който скулптурата, популярна като Elefantino (малко слонче), бива повредена. През ноември 2016 г. върхът на същата бивна отново беше открит счупен. Парчето беше прикрепено при реставрационни дейности.

Скулптурата, създадена през 1667 г. от Ерколе Ферата по проект на Бернини, се намира близо до Пантеона - един от най-посещаваните туристически обекти в Рим, припомня "Ройтерс".

