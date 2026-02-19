Ръководителят на спортния отдел на италианската обществена медия РАИ подаде оставка, след като неговият коментар на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри бе изпълнен с гафове и предизвика вълна от протести сред журналистите.

Паоло Петрека, назначен за шеф на Rai Sport миналата година, е депозирал оставката си днес след заседание на борда.

Неочаквани обрати и предложение за брак по време на Олимпийските игри

По време на живото предаване Петрека приветства зрителите от римския „Стадио Олимпико“ вместо от „Сан Сиро“ в Милано, където всъщност се проведе събитието. Впоследствие той обърка италианската актриса Матилда Де Анджелис с Марая Кери, а Кърсти Ковънтри - с Лора Матарела, дъщерята на италианския президент.

Петрека, на когото вече бе забранено да отразява церемонията по закриването, не успя да разпознае и двама от най-известните членове на италианския женски волейболен отбор, участващи в щафетата с олимпийския огън. Освен това той коментира, че испанските спортистки са „винаги много горещи“, а китайските „естествено - държат телефони в ръцете си“.

Поведението му предизвика остри критики от страна на екипа на Rai Sport. Журналистите свалиха подписите си от материалите за Игрите и обявиха готовност за тридневна стачка веднага след края на форума. В знак на солидарност към тях миналия петък се присъединиха и колегите им от всички останали новинарски канали на РАИ.

Италианският вестник Corriere della Sera съобщи, че Петрека ще се оттегли официално след края на Олимпиадата в Милано-Кортина, която завършва тази неделя във Верона. Той ще бъде заменен от Марко Лолобриджида – един от утвърдените спортни водещи на телевизионната мрежа.

