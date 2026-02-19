Снимка: iStock
Паоло Петрека предизвика вълна от протести сред журналистите с неуместни коментари и груби грешки при откриването на Олимпиадата
Ръководителят на спортния отдел на италианската обществена медия РАИ подаде оставка, след като неговият коментар на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри бе изпълнен с гафове и предизвика вълна от протести сред журналистите.
Паоло Петрека, назначен за шеф на Rai Sport миналата година, е депозирал оставката си днес след заседание на борда.
По време на живото предаване Петрека приветства зрителите от римския „Стадио Олимпико“ вместо от „Сан Сиро“ в Милано, където всъщност се проведе събитието. Впоследствие той обърка италианската актриса Матилда Де Анджелис с Марая Кери, а Кърсти Ковънтри - с Лора Матарела, дъщерята на италианския президент.
Петрека, на когото вече бе забранено да отразява церемонията по закриването, не успя да разпознае и двама от най-известните членове на италианския женски волейболен отбор, участващи в щафетата с олимпийския огън. Освен това той коментира, че испанските спортистки са „винаги много горещи“, а китайските „естествено - държат телефони в ръцете си“.
Поведението му предизвика остри критики от страна на екипа на Rai Sport. Журналистите свалиха подписите си от материалите за Игрите и обявиха готовност за тридневна стачка веднага след края на форума. В знак на солидарност към тях миналия петък се присъединиха и колегите им от всички останали новинарски канали на РАИ.
Италианският вестник Corriere della Sera съобщи, че Петрека ще се оттегли официално след края на Олимпиадата в Милано-Кортина, която завършва тази неделя във Верона. Той ще бъде заменен от Марко Лолобриджида – един от утвърдените спортни водещи на телевизионната мрежа.Редактор: Мария Барабашка
