Емоции, обрати и незабравими моменти на Зимните олимпийски игри в Италия. Фигурното пързаляне започна ударно, домакините пишат история в отборното скоростно пързаляне при мъжете, а едно предложение за брак беляза пистите.

Изненадата във фигурното пързаляне

По време на кратката програма американката Алиса Лу се представи блестящо и се позиционира сред фаворитките за медал.

След последната зимна Олимпиада тя си взе почивка от спорта, пътува и се записа в Калифорнийски университет в Лос Анджелис. Преди началото на тези игри сподели, че обича модата и танците, но ѝ липсва фигурното пързаляне. Лу показа най-добрата си програма за сезона, подкрепяна от цялото си семейство, което беше в залата. Самата тя призна, че почивката ѝ е помогнала и вече не чувства живота си на кръстопът. След кратката програма тя зае трето място.

Лидер е 17-годишната японка Ами Накай, която призна, че дори не е очаквала да участва на Олимпиада, когато дебютира при жените този сезон. Втора е трикратната световна шампионка Каори Сакамото, също от Япония. Само една японка е печелила олимпийско злато във фигурното пързаляне и това е било преди 20 години, отново в Италия.

Домакините

Отборите на Италия се възползват максимално от предимството си и вече подобриха досегашните си рекорди по брой златни и общо спечелени медали.

Те добавиха още едно злато, изненадващо, в отборното скоростно пързаляне при мъжете. Италианците победиха световните рекордьори и действащи световни шампиони от САЩ. Подкрепени от бурните овации на публиката, те направиха впечатляващ обрат в последните обиколки и стигнаха до незабравима победа.

Предложение за брак

Една от най-бързите и безстрашни спортистки – олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън от отбора на САЩ, няма да си тръгне от Италия само със златен медал, след като нейният приятел ѝ предложи брак в подножието на пистата.

„Имах предчувствие, че ще го направи. Бях му казала, че винаги съм мечтала да се сгодя по време на Олимпийските игри. Той беше планирал всичко. Беше невероятно – със съотборниците ми, приятелите и семейството ми около нас. Преживяването беше наистина специално“, казва Джонсън.

Днес ще бъдат раздадени още девет златни медала, като Норвегия продължава да води в класирането по брой спечелени отличия.

