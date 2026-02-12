Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина започнаха на 6 февруари, поставяйки началото на едно от най-очакваните спортни събития в света. Италия посреща хиляди спортисти от десетки държави, които ще се състезават в алпийските и градските арени на Милано и Кортина д’Ампецо.

Зимната олимпиада обещава спектакъл от спорт, култура и италиански дух. Всеки спорт е уникален сам по себе си и специален за любителите му.

Алпийски ски

Алпийските ски са сред емблематичните дисциплини на Зимните олимпийски игри. Състезанията включват спускане, супергигантски слалом, гигантски слалом и слалом, като целта е преминаване по трасе с врати за възможно най-кратко време. Дисциплината изисква скорост, технически умения и контрол при високи скорости. Сред най-успешните олимпийски състезателки е американката Микаела Шифрин, която държи рекорди за най-много победи в Световната купа и олимпийски медали в техническите дисциплини.

По време на Олимпиадата Милано–Кортина 2026 женските стартове ще се проведат в Кортина д’Ампецо, един от най-престижните алпийски курорти в света, а мъжките състезания – в Бормио, на легендарната писта „Стелвио“.

Тя спасява животи и мечтае за медал: Говори д-р Мартинес - първата мексиканка в олимпийското ски бягане

Ски бягане

Ски бягането е един от най-старите зимни олимпийски спортове и присъства още на първите Зимни игри през 1924 г. Състезанията се провеждат в класически и свободен стил, в индивидуални стартове, масов старт и щафети. Спортът изисква изключителна издръжливост и тактическо мислене. Най-титулуваната зимна олимпийка в историята е норвежката Марит Бьорген, с рекорден брой медали, а при мъжете легендарно име остава Бьорн Дели.

През 2026 г. дисциплината ще се проведе във Вал ди Фиеме, традиционен център на северните ски, който е домакин на множество световни първенства.

Биатлон

Биатлонът съчетава ски бягане и стрелба с малокалибрена пушка и е олимпийски спорт от 1960 г. Състезателите трябва да улучат всички мишени, като всяка грешка води до наказателни обиколки или добавено време. Дисциплината е сред най-драматичните в зимната програма. Абсолютен рекордьор е норвежецът Оле Ейнар Бьорндален, спечелил осем олимпийски златни медала.

Олимпийските стартове в Милано–Кортина ще се проведат в Антерселва (Антхолц) – един от най-известните биатлонни центрове в света.

Атлети сигнализират: Медалите на Зимните олимпийски игри се разпадат

Фигурно пързаляне

Фигурното пързаляне е сред най-старите олимпийски спортове, включен още в Летните игри през 1908 г., а по-късно става постоянна част от Зимната олимпиада от 1924 г. Състезанията включват индивидуално пързаляне, спортни двойки и танци на лед, като се оценяват технически елементи и артистичност. Японецът Юдзуру Ханю остава в историята като първия мъж с две поредни олимпийски титли в индивидуалното пързаляне.

По време на Олимпиадата през 2026 г. състезанията ще се проведат в Милано, в модерна градска арена.

Бързо пързаляне с кънки

Бързото пързаляне с кънки е олимпийски спорт от 1924 г. Състезанията се провеждат на овална ледена писта, като спортистите се надпреварват на различни дистанции. Победител е този с най-добро време. Абсолютна легенда в дисциплината е нидерландката Ирене Вюст, спечелила олимпийски медали на пет поредни олимпиади.

Състезанията в Милано–Кортина 2026 ще бъдат в Милано, като дисциплината е сред водещите градски събития на Игрите.

Хокей на лед

Хокеят на лед е включен в олимпийската програма през 1920 г. и бързо се превръща в един от най-гледаните отборни спортове. Отборите се състоят от по шестима играчи на леда, а целта е отбелязване на повече голове в рамките на три третини. Най-успешни нации са Канада и СССР/Русия, а легендарни остават съветските отбори от втората половина на XX век.

През 2026 г. мачовете ще се играят в Милано и околните зали, като турнирът традиционно привлича огромен зрителски интерес.

Бобслей, шейни и скелетон

Тези дисциплини се провеждат на ледени улеи и са сред най-бързите спортове на Олимпиадата. Бобслеят е олимпийски спорт от 1924 г., шейните – от 1964 г., а скелетонът се завръща трайно в програмата през 2002 г. Победителят се определя по най-добро общо време от няколко спускания. Германия доминира в тези дисциплини, а Натали Гайзенбергер е най-успешната олимпийка в шейните.

Състезанията в Милано–Кортина ще се проведат в Кортина д’Ампецо, на новоизградена или обновена ледена писта.

ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: Тервел Замфиров грабна бронз в сноуборда

Сноуборд

Сноубордът е сред най-младите олимпийски спортове и дебютира през 1998 г. Състезанията включват халфпайп, слоупстайл, паралелен гигантски слалом и бордъркрос. Оценяват се трудност, изпълнение и стил. Американката Клои Ким и легендата Шон Уайт са сред най-разпознаваемите имена в историята на дисциплината.

През 2026 г. стартовете ще се проведат в Ливиньо, курорт, известен с модерните си снежни паркове.

Ски скокове

Ски скоковете са олимпийски спорт още от 1924 г. Състезателите се спускат по шанца и скачат възможно най-далеч, като се оценяват дължина и стил. Швейцарецът Симон Аман е уникален рекордьор с четири индивидуални олимпийски титли.

Дисциплината ще се проведе в Предацо, в района на Вал ди Фиеме.

Кои са българските атлети на Зимната олимпиада в Милано-Кортина и кога да ги гледаме

Нови и дебютни дисциплини на Олимпиадата Милано–Кортина 2026

Ски алпинизъм (Ski Mountaineering)

Най-голямата новина в програмата на Зимните олимпийски игри през 2026 г. е включването на ски алпинизма като олимпийски спорт за първи път в историята. Дисциплината е изключително популярна в Алпите и съчетава изкачване и спускане със ски в планински терен, като състезателите използват специална екипировка и преминават през стръмни трасета.

Снимки: iStock

На Олимпиадата в Милано–Кортина ще бъдат разиграни три комплекта медали:

спринт (мъже)

спринт (жени)

смесена щафета

Ски алпинизмът изисква комбинация от издръжливост, техника, ориентация и бързи преходи между ходене и каране на ски. Състезанията ще се проведат в Бормио, в алпийска среда, подходяща за високопланински дисциплини.

Нови формати и разширения на вече съществуващи спортове

Макар да няма други напълно нови спортове, Милано–Кортина 2026 въвежда структурни промени и акценти върху равенството между половете, както и оптимизация на форматите:

Смесени отборни дисциплини

Продължава тенденцията за развитие на смесени състезания, които вече са част от биатлона, фигурното пързаляне и ски скоковете. Те остават ключов елемент и през 2026 г., като засилват динамиката и зрелищността.

Пълно равенство между половете

Олимпиадата в Милано–Кортина ще бъде първата зимна олимпиада с напълно изравнен брой мъже и жени участници, което е исторически момент за олимпийското движение. Това не е нов спорт, но е ключова промяна в структурата на Игрите.

Любопитни факти и рекорди в Олимпиадата Милано–Кортина 2026

Домакинството – комбинация от град и планина

Олимпиадата Милано–Кортина 2026 е уникална с това, че домакинството е споделено между голям град и алпийски курорт. Милано приема градските спортове като хокей на лед, бързо пързаляне с кънки и фигурно пързаляне, докато Кортина д’Ампецо, Вал ди Фиеме и Бормио посрещат дисциплините на открито като алпийски ски, ски бягане, биатлон и бобслей. Това е първата зимна олимпиада с такъв комбиниран формат, който показва синергия между модерния градски и традиционния планински спорт.

От травмите до върха – пътят на легендарната "Кралица на ските" Линдзи Вон

Снимка: gettyimages

Дебютът на ски алпинизма

За първи път в историята ски алпинизмът е включен в олимпийската програма. Спортът включва изкачване и спускане по стръмни алпийски терени, като състезателите преминават през контролирани трасета, комбинирайки техника, издръжливост и стратегия.

Смесени дисциплини и равенство

Милано–Кортина 2026 продължава тенденцията от предишни олимпиади с смесени отборни състезания, като целта е да се увеличи динамиката и зрелищността на игрите.

Любопитни рекорди и статистика

Най-младите участници: В много дисциплини, особено в сноуборд и фрийстайл ски, участват спортисти на 15–16 години.

Най-опитни олимпийци: Сред ветераните са състезатели като американката Микаела Шифрин и нидерландката Ирене Вюст, които се надпреварват за рекорден брой медали.

Температурен рекорд: Милано-Кортина 2026 е една от най-топлите зимни олимпиади в последните десетилетия, като това влияе на подготовката на трасетата за ски и бобслей.

Технологии и иновации

Съоръжения с ниско въглеродно въздействие: Новите ледени писти и арени в Милано и Кортина д’Ампецо са изградени с енергоспестяващи технологии и устойчиви материали.

Смарт технологии за зрители: За първи път на зимна олимпиада ще има интерактивни мобилни платформи, които позволяват на феновете да следят времето и скоростта на състезателите в реално време.

Исторически факти

Италия става домакин на зимна олимпиада за трети път след Кортина д’Ампецо 1956 и Торино 2006.

Редактор: Цветина Петкова