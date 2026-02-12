Снимка: iStock
Това са първите Игри с напълно изравнен брой участници - мъже и жени
Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина започнаха на 6 февруари, поставяйки началото на едно от най-очакваните спортни събития в света. Италия посреща хиляди спортисти от десетки държави, които ще се състезават в алпийските и градските арени на Милано и Кортина д’Ампецо.
Зимната олимпиада обещава спектакъл от спорт, култура и италиански дух. Всеки спорт е уникален сам по себе си и специален за любителите му.
Алпийски ски
Алпийските ски са сред емблематичните дисциплини на Зимните олимпийски игри. Състезанията включват спускане, супергигантски слалом, гигантски слалом и слалом, като целта е преминаване по трасе с врати за възможно най-кратко време. Дисциплината изисква скорост, технически умения и контрол при високи скорости. Сред най-успешните олимпийски състезателки е американката Микаела Шифрин, която държи рекорди за най-много победи в Световната купа и олимпийски медали в техническите дисциплини.
По време на Олимпиадата Милано–Кортина 2026 женските стартове ще се проведат в Кортина д’Ампецо, един от най-престижните алпийски курорти в света, а мъжките състезания – в Бормио, на легендарната писта „Стелвио“.
Тя спасява животи и мечтае за медал: Говори д-р Мартинес - първата мексиканка в олимпийското ски бягане
Ски бягане
Ски бягането е един от най-старите зимни олимпийски спортове и присъства още на първите Зимни игри през 1924 г. Състезанията се провеждат в класически и свободен стил, в индивидуални стартове, масов старт и щафети. Спортът изисква изключителна издръжливост и тактическо мислене. Най-титулуваната зимна олимпийка в историята е норвежката Марит Бьорген, с рекорден брой медали, а при мъжете легендарно име остава Бьорн Дели.
През 2026 г. дисциплината ще се проведе във Вал ди Фиеме, традиционен център на северните ски, който е домакин на множество световни първенства.
Биатлон
Биатлонът съчетава ски бягане и стрелба с малокалибрена пушка и е олимпийски спорт от 1960 г. Състезателите трябва да улучат всички мишени, като всяка грешка води до наказателни обиколки или добавено време. Дисциплината е сред най-драматичните в зимната програма. Абсолютен рекордьор е норвежецът Оле Ейнар Бьорндален, спечелил осем олимпийски златни медала.
Олимпийските стартове в Милано–Кортина ще се проведат в Антерселва (Антхолц) – един от най-известните биатлонни центрове в света.
Атлети сигнализират: Медалите на Зимните олимпийски игри се разпадат
Фигурно пързаляне
Фигурното пързаляне е сред най-старите олимпийски спортове, включен още в Летните игри през 1908 г., а по-късно става постоянна част от Зимната олимпиада от 1924 г. Състезанията включват индивидуално пързаляне, спортни двойки и танци на лед, като се оценяват технически елементи и артистичност. Японецът Юдзуру Ханю остава в историята като първия мъж с две поредни олимпийски титли в индивидуалното пързаляне.
По време на Олимпиадата през 2026 г. състезанията ще се проведат в Милано, в модерна градска арена.
Бързо пързаляне с кънки
Бързото пързаляне с кънки е олимпийски спорт от 1924 г. Състезанията се провеждат на овална ледена писта, като спортистите се надпреварват на различни дистанции. Победител е този с най-добро време. Абсолютна легенда в дисциплината е нидерландката Ирене Вюст, спечелила олимпийски медали на пет поредни олимпиади.
Състезанията в Милано–Кортина 2026 ще бъдат в Милано, като дисциплината е сред водещите градски събития на Игрите.
Хокей на лед
Хокеят на лед е включен в олимпийската програма през 1920 г. и бързо се превръща в един от най-гледаните отборни спортове. Отборите се състоят от по шестима играчи на леда, а целта е отбелязване на повече голове в рамките на три третини. Най-успешни нации са Канада и СССР/Русия, а легендарни остават съветските отбори от втората половина на XX век.
През 2026 г. мачовете ще се играят в Милано и околните зали, като турнирът традиционно привлича огромен зрителски интерес.
Бобслей, шейни и скелетон
Тези дисциплини се провеждат на ледени улеи и са сред най-бързите спортове на Олимпиадата. Бобслеят е олимпийски спорт от 1924 г., шейните – от 1964 г., а скелетонът се завръща трайно в програмата през 2002 г. Победителят се определя по най-добро общо време от няколко спускания. Германия доминира в тези дисциплини, а Натали Гайзенбергер е най-успешната олимпийка в шейните.
Състезанията в Милано–Кортина ще се проведат в Кортина д’Ампецо, на новоизградена или обновена ледена писта.
ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: Тервел Замфиров грабна бронз в сноуборда
Сноуборд
Сноубордът е сред най-младите олимпийски спортове и дебютира през 1998 г. Състезанията включват халфпайп, слоупстайл, паралелен гигантски слалом и бордъркрос. Оценяват се трудност, изпълнение и стил. Американката Клои Ким и легендата Шон Уайт са сред най-разпознаваемите имена в историята на дисциплината.
През 2026 г. стартовете ще се проведат в Ливиньо, курорт, известен с модерните си снежни паркове.
Ски скокове
Ски скоковете са олимпийски спорт още от 1924 г. Състезателите се спускат по шанца и скачат възможно най-далеч, като се оценяват дължина и стил. Швейцарецът Симон Аман е уникален рекордьор с четири индивидуални олимпийски титли.
Дисциплината ще се проведе в Предацо, в района на Вал ди Фиеме.
Кои са българските атлети на Зимната олимпиада в Милано-Кортина и кога да ги гледаме
Нови и дебютни дисциплини на Олимпиадата Милано–Кортина 2026
Ски алпинизъм (Ski Mountaineering)
Най-голямата новина в програмата на Зимните олимпийски игри през 2026 г. е включването на ски алпинизма като олимпийски спорт за първи път в историята. Дисциплината е изключително популярна в Алпите и съчетава изкачване и спускане със ски в планински терен, като състезателите използват специална екипировка и преминават през стръмни трасета.
Снимки: iStock
На Олимпиадата в Милано–Кортина ще бъдат разиграни три комплекта медали:
-
спринт (мъже)
-
спринт (жени)
-
смесена щафета
Ски алпинизмът изисква комбинация от издръжливост, техника, ориентация и бързи преходи между ходене и каране на ски. Състезанията ще се проведат в Бормио, в алпийска среда, подходяща за високопланински дисциплини.
Нови формати и разширения на вече съществуващи спортове
Макар да няма други напълно нови спортове, Милано–Кортина 2026 въвежда структурни промени и акценти върху равенството между половете, както и оптимизация на форматите:
Смесени отборни дисциплини
Продължава тенденцията за развитие на смесени състезания, които вече са част от биатлона, фигурното пързаляне и ски скоковете. Те остават ключов елемент и през 2026 г., като засилват динамиката и зрелищността.
Пълно равенство между половете
Олимпиадата в Милано–Кортина ще бъде първата зимна олимпиада с напълно изравнен брой мъже и жени участници, което е исторически момент за олимпийското движение. Това не е нов спорт, но е ключова промяна в структурата на Игрите.
Любопитни факти и рекорди в Олимпиадата Милано–Кортина 2026
Домакинството – комбинация от град и планина
Олимпиадата Милано–Кортина 2026 е уникална с това, че домакинството е споделено между голям град и алпийски курорт. Милано приема градските спортове като хокей на лед, бързо пързаляне с кънки и фигурно пързаляне, докато Кортина д’Ампецо, Вал ди Фиеме и Бормио посрещат дисциплините на открито като алпийски ски, ски бягане, биатлон и бобслей. Това е първата зимна олимпиада с такъв комбиниран формат, който показва синергия между модерния градски и традиционния планински спорт.
От травмите до върха – пътят на легендарната "Кралица на ските" Линдзи Вон
Снимка: gettyimages
Дебютът на ски алпинизма
За първи път в историята ски алпинизмът е включен в олимпийската програма. Спортът включва изкачване и спускане по стръмни алпийски терени, като състезателите преминават през контролирани трасета, комбинирайки техника, издръжливост и стратегия.
Смесени дисциплини и равенство
Милано–Кортина 2026 продължава тенденцията от предишни олимпиади с смесени отборни състезания, като целта е да се увеличи динамиката и зрелищността на игрите.
Любопитни рекорди и статистика
Най-младите участници: В много дисциплини, особено в сноуборд и фрийстайл ски, участват спортисти на 15–16 години.
Най-опитни олимпийци: Сред ветераните са състезатели като американката Микаела Шифрин и нидерландката Ирене Вюст, които се надпреварват за рекорден брой медали.
Температурен рекорд: Милано-Кортина 2026 е една от най-топлите зимни олимпиади в последните десетилетия, като това влияе на подготовката на трасетата за ски и бобслей.
Технологии и иновации
Съоръжения с ниско въглеродно въздействие: Новите ледени писти и арени в Милано и Кортина д’Ампецо са изградени с енергоспестяващи технологии и устойчиви материали.
Смарт технологии за зрители: За първи път на зимна олимпиада ще има интерактивни мобилни платформи, които позволяват на феновете да следят времето и скоростта на състезателите в реално време.
Исторически факти
Италия става домакин на зимна олимпиада за трети път след Кортина д’Ампецо 1956 и Торино 2006.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни