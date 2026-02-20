Актьорът Ерик Дейн, известен с ролите си в телевизионните сериали „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“, почина на 53-годишна възраст. Той страдаше от амиотрофична латерална склероза (ALS), известна още като болестта на Лу Гериг, съобщава "Скай нюз". ALS - моторно-невронно заболяване, е нелечимо състояние, което засяга нервните клетки в мозъка и гръбначния мозък и с времето води до нарастваща мускулна парализа.

„Той прекара последните си дни, заобиколен от скъпи приятели, своята всеотдайна съпруга и двете си прекрасни дъщери - Били и Джорджия, които бяха центърът на неговия свят“, посочват в изявление от семейството му.

Дейн обяви диагнозата си миналата година и преди смъртта си се беше превърнал в застъпник за повишаване на осведомеността относно ALS. Близките му го описват като „решен да направи промяна за другите“ с това заболяване, и посочват, че той ще бъде „помнен с обич“ и "липсата му е дълбока".

„Ерик обожаваше своите почитатели и завинаги ще бъде благодарен за вълната от любов и подкрепа, която получи“, добавят в изявлението от семейството на актьора.

Дейн се ожени за актрисата Ребека Гейхарт през октомври 2004 г. Те имат две дъщери. Гейхарт подаде молба за развод през 2018 г., посочвайки „непреодолими различия“, но прекрати процедурата след диагнозата на актьора.

Дейн е роден в Сан Франциско на 9 ноември 1972 г. В гимназията е бил спортист, част от отбора по водна топка, но открива любовта си към актьорството, когато е избран за роля в постановката на Артър Милър „Всички мои синове“.

Премества се в Лос Анджелис и на 19-годишна възраст получава първата си телевизионна роля в тийнейджърския ситком „Спасени от звънеца“ (Saved by the Bell), където играе Тад Поуг, бивш приятел на героинята на Лия Ремини - Стейси Карози.

След това Дейн получава малки роли в The Wonder Years, „Роузън“ и „Женени с деца“, преди да получи постоянна роля в медицинската драма Gideon's Crossing през 2000 г. След това има значителна роля като собственика на вестник Джейсън Дийн в петия и шестия сезон на фентъзи сериала „Чародейките“.

Най-известен е с ролята си на д-р Марк Слоун в „Анатомията на Грей“, герой с прякор „МакСтийми“. Той се появява за първи път във втория сезон и става основен член на актьорския състав, докато героят му не е убит в деветия сезон.

Филмовите му роли включват ролята на Мултипълмен в „Х-Мен: Последният сблъсък“ от 2006 г., и участие в романтичната комедия „Денят на влюбените“ от 2010 г.

Дейн се представя пред нова публика през 2019 г., когато е избран за ролята на Кал Джейкъбс, баща, който крие факта, че е гей, в тийнейджърската драма „Еуфория“. В интервюта той споделя колко неудобно му е било да носи протеза, за да симулира голота.

През септември 2025 г. Дейн се оттегля от представянето на награда на церемонията „Еми“ малко преди началото ѝ. Във видео изявление, споделено по-късно, той изразява подкрепата си за благотворителната организация I Am ALS и кампанията им Push for Progress за намиране на „най-бързия път към лек“, пише БГНЕС.

Едно от последните му екранни участия беше през ноември, когато гостува в медицинската драма Brilliant Minds на NBC. Той изигра ролята на Матю Рамати, пожарникар, който се бори да сподели диагнозата си АЛС със семейството си. Епизодът хвърли светлина върху някои от симптомите на невродегенеративното заболяване, като героят на Дейн губи способността да използва ръцете си и се бори да диша с помощта на тръба.

