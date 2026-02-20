Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford беше забелязан да навлиза в Средиземно море. Той беше разпореден от президента на САЩ Доналд Тръмп като част от мащабно военно струпване в Близкия изток.

Корабът е преминал през Гибралтарския проток, който свързва Атлантическия океан със Средиземно море, предаде АФП.

Тръмп даде на Иран срок от 10-15 дни за сключване на сделка за ядрената програма

Тръмп, който по-рано изпрати още един самолетоносач в региона, заяви, че обмисля удар срещу Иран, ако преговорите не доведат до постигане на ново споразумение, което да замени ядрената сделка с Техеран, прекратена от него по време на първия му мандат.

