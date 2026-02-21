Йоханес Клаебо приключи участието си в Зимните олимпийски игри през 2026 г. с пълен комплект от шест златни медала.

Норвежецът спечели и последната дисциплина в програмата на ски бягането – 50 км класически стил, добавяйки още едно отличие към безупречната си серия от победи в Италия.

На 29 години Клаебо вече има общо 11 олимпийски титли в кариерата си и продължава да затвърждава статута си на най-успешния състезател в историята на Зимните олимпийски игри.

Неочаквани обрати и предложение за брак по време на Олимпийските игри

Клаебо пробяга дистанцията за 2:07:07 часа и остави на 17.5 секунди зад себе си сънародника си Мартин Ниенгет. Двамата се движеха рамо до рамо до последните 500 метра, в които Клаебо демонстрира убийствено темпо и не остави шанс на опонента си.

Третото място също е за представител на Норвегия - Емил Иверсен, който се движеше със сънародниците си почти през цялото време. Той изостана чувствително в последните 10 километра.

А какви са постиженията на Клаебо до момента?

🏅 Олимпийски игри

5 златни медала

🥇 Спринт (Пьонгчанг 2018)

🥇 Отборен спринт (2018)

🥇 Щафета 4×10 км (2018)

🥇 Спринт (Пекин 2022)

🥇 Отборен спринт (Пекин 2022)

🥈 1 сребърен медал (Пекин 2022 – 4×10 км)

Най-успешният мъжки спринтьор в олимпийската история на ски бягането.

Световни първенства (FIS Nordic World Ski Championships)

🥇 13 златни медала (в спринт, отборен спринт, щафета и индивидуални дистанции)

🥈 1 сребърен и един бронзов медал

Световна купа (FIS Cross-Country World Cup)

🥇 4 Големи кристални глобуса (генерално класиране)

🏆 6 Малки кристални глобуса в спринта

🥇 80+ победи в стартове от Световната купа

🥇 Над 120 подиума в кариерата

Tour de Ski

🥇 3 победи в генералното класиране

🥇 Един от малкото състезатели, печелили както спринтове, така и дистанционни етапи

Рекорди и постижения

🥇 Най-млад олимпийски шампион в мъжкия спринт (2018)

Редактор: Цветина Петкова