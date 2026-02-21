Снимка: ЕПА
Норвежецът спечели всички дисциплини в програмата на ски бягането
Йоханес Клаебо приключи участието си в Зимните олимпийски игри през 2026 г. с пълен комплект от шест златни медала.
Норвежецът спечели и последната дисциплина в програмата на ски бягането – 50 км класически стил, добавяйки още едно отличие към безупречната си серия от победи в Италия.
На 29 години Клаебо вече има общо 11 олимпийски титли в кариерата си и продължава да затвърждава статута си на най-успешния състезател в историята на Зимните олимпийски игри.
Клаебо пробяга дистанцията за 2:07:07 часа и остави на 17.5 секунди зад себе си сънародника си Мартин Ниенгет. Двамата се движеха рамо до рамо до последните 500 метра, в които Клаебо демонстрира убийствено темпо и не остави шанс на опонента си.
Третото място също е за представител на Норвегия - Емил Иверсен, който се движеше със сънародниците си почти през цялото време. Той изостана чувствително в последните 10 километра.
А какви са постиженията на Клаебо до момента?
🏅 Олимпийски игри
5 златни медала
🥇 Спринт (Пьонгчанг 2018)
🥇 Отборен спринт (2018)
🥇 Щафета 4×10 км (2018)
🥇 Спринт (Пекин 2022)
🥇 Отборен спринт (Пекин 2022)
🥈 1 сребърен медал (Пекин 2022 – 4×10 км)
Най-успешният мъжки спринтьор в олимпийската история на ски бягането.
Световни първенства (FIS Nordic World Ski Championships)
🥇 13 златни медала (в спринт, отборен спринт, щафета и индивидуални дистанции)
🥈 1 сребърен и един бронзов медал
Световна купа (FIS Cross-Country World Cup)
🥇 4 Големи кристални глобуса (генерално класиране)
🏆 6 Малки кристални глобуса в спринта
🥇 80+ победи в стартове от Световната купа
🥇 Над 120 подиума в кариерата
Tour de Ski
🥇 3 победи в генералното класиране
🥇 Един от малкото състезатели, печелили както спринтове, така и дистанционни етапи
Рекорди и постижения
🥇 Най-млад олимпийски шампион в мъжкия спринт (2018)Редактор: Цветина Петкова
