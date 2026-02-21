Биатлонистката Лора Христова ще бъде знаменосецът на българската делегация по време на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Италия.

Христова спечели бронз в индивидуалния старт на 15 километра на Игрите в Милано-Кортина. Тя пропусна силно класиране по-рано в събота, когато беше последният старт за България.

Историческо участие: 14 и 20 място за българките в масовия старт на женския биатлон в Милано-Кортина

Церемонията ще се състои утре от 21:00 часа във Верона, а сред официалните гости ще бъдат служебният спортен министър на България Димитър Илиев и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Редактор: Дарина Методиева