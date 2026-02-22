В Индия жена подплаши мечка, нападнала съпруга ѝ, предаде "Керала Каумуди". Инцидентът е станал в област Маюрбхандж в крайбрежния 41-милионен източен щат Одиша.

Малде Сорен и съпругата му Лили от село Милу отишли в гората, за да съберат листа. В гъсталака се натъкнали на шест мечки. Една от тях веднага нападнала Малде и му причинила сериозни наранявания. Лили грабнала брадва и започнала да сече мечката. Раненият хищник избягал. Останалите мечки не посмели да нападнат двойката и също избягали.

Мечка нападна дресьора си в Китай (ВИДЕО)

Спасения съпруг Малде бил откаран в местна болница в тежко състояние. По-късно се наложило да бъде преместен в специализирана клиника поради сериозни наранявания по главата.

Редактор: Дарина Методиева