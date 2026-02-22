Около 1,3 милиона билети за зрители на състезанията от Олимпийските игри в Милано-Кортина са били продадени, като това представлява 88% от всички налични пропуски, съобщи президентът на Организационния комитет Андреа Варниер.

"Достигнахме до 1,3 милиона продадени билети, като това е по-висок брой, отколкото се надявахме и бяхме предвидили", заяви той.

"Италианските зрители представляват 37%, а чужденците са 63% с Германия на първо място, като има дял от 15%, следвана от САЩ (14%) Великобритания, Швейцария, Нидерландия, Франция и Канада", добави Верниер.

Що се отнася до различните спортове, само един от тях е бил напълно разпродаден и "абсолютно невероятно, това е ски алпинизма, който направи дебют в Бормио", каза президентът.

"Ски алпинизмът направи феноменален дебют при невероятна атмосфера. Трябва да се припомни, че имаше и малко сесии - три състезания, разпределени в два дни. Така че беше по-лесно да продадем билетите", обясни италианецът.

Сред най-популярните спортове се нареждат бързото пързаляне с кънки, което е много популярно в Нидерландия (95% продадени билети), шорттрека (95%), фигурно пързаляне и хокей на лед (по 93% продадени билети).

Редактор: Цветина Петкова