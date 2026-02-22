С тържествена церемония тази вечер във Верона официално ще бъдат закрити Зимните олимпийски игри Милано - Кортина 2026. Българската делегация на финалното събитие ще бъде водена от биатлонистката Лора Христова, която спечели един от двата бронзови медала за страната ни по време на форума.

В последните дни на Олимпиадата вниманието на зрителите по света привлече и необичайна история, превърнала се в един от най-любопитните моменти на игрите. Чехословашкият вълчак Назгул изненадващо се появи на трасето за ски бягане в Тезеро и се включи в състезанието, пресичайки финалната права редом със състезателите.

Кучето било оставено заключено у дома от своите стопани, които пътували към биатлонните надпревари в Антерселва. По неизвестен начин Назгул успял да избяга и да стигне до състезателното трасе, където появата му първоначално предизвикала изненада сред зрителите, някои от които го помислили за вълк. Светлосивото животно обаче просто следвало скиорите, водено от естествения си инстинкт.

Стопаните му научили за случилото се по време на пътуването си, а организаторите бързо прибрали кучето от трасето и го върнали у дома невредимо. Появата му предизвика множество усмивки и се превърна в един от най-позитивните моменти на игрите.

Назгул е представител на породата чехословашки вълчак, създадена през 1955 г. в Чехословакия чрез кръстосване на карпатски вълк и немска овчарка. Породата е разработена с цел създаването на издръжливо и лоялно куче за охрана, съчетаващо силата и сетивата на дивото животно с послушанието на домашния любимец.

Неочакваната поява на Назгул се превърна в символичен и запомнящ се момент от Олимпиадата, която тази вечер ще бъде официално закрита с церемония, отбелязваща края на едно от най-значимите зимни спортни събития в света.

