Папа Лъв XIV заяви, че мирът в Украйна е „спешна необходимост“, говорейки преди четвъртата годишнина от инвазията на Русия.

„Мирът не може да бъде отлаган. Той е спешна необходимост, която трябва да намери място в сърцата и да се превърне в отговорни решения“, каза той в редовното си неделно обръщение към тълпата на площад „Свети Петър“.

Папа Лъв XIV изпрати генератори на ток и лекарства в Украйна

„Отново отправям силен призив: нека оръжията замлъкнат, нека бомбардировките спрат, нека без забавяне бъде постигнато примирие и нека диалогът бъде засилен, за да се отвори пътят към мира“, заяви папа Лъв XIV.

Редактор: Ралица Атанасова