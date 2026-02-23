Италия се сбогува със Зимните олимпийски игри с тържествена церемония на открито в древната "Арена ди Верона". Емоционалното закриване, озаглавено „Красота в действие“, се превърна в празник на изкуството и спортните постижения, които белязаха форума.

Игрите бяха организирани съвместно от Милано и Кортина д’Ампецо, като състезанията се проведоха на различни локации в Северна Италия. Моделът на домакинство с разпределени съоръжения позволи да бъдат използвани вече съществуващи спортни бази и да се намали екологичният отпечатък на събитието.

Закриват зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

С официалното закриване щафетата беше предадена на Френските Алпи, които ще бъдат домакин на следващата Олимпиада през 2030 г. Очаква се организаторите също да заложат на устойчив модел, използвайки наличната инфраструктура, за да ограничат въздействието върху околната среда.

ОЩЕ СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК​

Редактор: Ралица Атанасова