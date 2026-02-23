Снимка: БТА/ Видео:"Ройтерс"
-
Неравномерното разпределение на аптеките оставя десетки общини без достъп до лекарства
-
"Оценката я дава историята": България изпрати едни от най-силните си Зимни олимпийски игри
-
Европа на две скорости: От федерализация към фрагментация
-
Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
-
Производители искат спешна среща със служебния министър на земеделието Иван Христанов
-
Спортни новини (23.02.2026 - обедна)
Дипломатът предавал поверителна информация на финансиста
Британската полиция арестува бившия посланик на Великобритания в САЩ Питър Манделсън. Причината - разследване за неправомерно поведение, свързано с връзките му с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предадоха световните агенции.
Лондонската полиция съобщи, че „полицейски служители са арестували 72-годишен мъж по подозрение в неправомерно поведение по време на заемане на публична длъжност“. Мъжът е бил арестуван в Лондон.
Новият британски посланик в САЩ наруга журналист след въпрос за Епстийн
В съответствие с практиката на британската полиция, името на задържаните лица не се съобщава, но британски медии показаха как полицаите извеждат Манделсън от жилището му в централен Лондон, посочва "Франс прес".
Полицията разследва Манделсън във връзка с документи, които сочат, че той е предал поверителна правителствена информация на Епстийн преди десет години. Той не е обвинен в неправомерно сексуално поведение, отбелязва АП.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни