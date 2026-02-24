Мощна снежна буря връхлетя североизточните щати на САЩ – от Мериленд до Мейн – и принуди милиони хора да останат по домовете си заради силни ветрове, предупреждения за виелици, затваряне на транспортни системи, училища и бизнеси.

Метеоролози определиха бурята като най-силната за последното десетилетие. В части от региона паднаха над 60 сантиметра сняг, а на места бяха счупени исторически рекорди за снежна покривка.

В няколко щата и градове беше обявено извънредно положение. Училища в Ню Йорк бяха затворени, като градът отбеляза най-снежния си ден от шест години насам.

Над 5 600 полета в и към САЩ бяха отменени, а още около 2 000 полета – планирани за следващия ден – също бяха анулирани. Почти 2 500 самолета са били забавени. Най-сериозно засегнати са летищата в Ню Йорк, Ню Джърси и Бостън.

This is absolutely insane, most snow I've ever seen in one storm. My town has over 36" 🌨️❄️ pic.twitter.com/LofECoTzmm — W⭕lfman's Sister (@ribb0nreflect0r) February 24, 2026

В Род Айлънд летището временно прекрати всички операции заради натрупването на близо 96 сантиметра сняг – рекорд, който надмина измерванията от 1978 г.

Общественият транспорт в някои райони спря работа, а доставчиците на услуги временно прекратиха операциите си.

Над 450 000 потребители в цялата страна останаха без електричество заради повредени електропроводи и паднали дървета – ситуация, която се очаква да продължи заради силния вятър и тежкия мокър сняг.

Метростанциите в Ню Йорк функционират частично, като сериозно засегнат остава районът Стейтън Айлънд, където железопътните линии са спрени.

A massive blizzard has left huge snow mounds across the tri-state area, and @nikreport got an up-close look at one of them! 🤣



Here are the latest snow updates: https://t.co/fFUT9zgOUn pic.twitter.com/1z9itIlFLi — PIX11 News (@PIX11News) February 23, 2026

Националната метеорологична служба определи явлението като класически циклон – буря, при която атмосферното налягане пада рязко за 24 часа и която се формира при сблъсък на студен арктически въздух с по-топли маси.

Синоптиците предупреждават, че регионът може да бъде засегнат от нова буря по-късно през седмицата, дори след като настоящата постепенно отслабва и се изтегля на север.

Here's what Rehoboth Beach looks like after a huge snowstorm!!! Roads are still closed in some areas, a lot of power outages, downed trees. pic.twitter.com/BZ2YXj8tmC — FrancesStockton (@FrancesStockton) February 23, 2026

В Сентрал парк отчетоха 48 см снежна покривка, а в Роуд Айлънд натрупването надхвърли 91 см – национален рекорд. В Нантъкет са регистрирани пориви до 133 км/ч, като на места са отчетени ураганни ветрове.

