Британският актьор и комик Ръсел Бранд пледира невинен по две допълнителни обвинения за сексуални престъпления, включително изнасилване, съобщава "Ройтерс".

Бранд продължава да отрича да е имал сексуални контакти без взаимно съгласие, откакто срещу него за първи път бяха отправени обвинения през 2023 г. Миналата година той беше обвинен в две изнасилвания, едно непристойно посегателство и две сексуални посегателства срещу четири жени в периода между 1999 и 2005 г.

Миналия май Бранд пледира невинен по тези пет обвинения. Той трябва да се яви през юни пред Кралския съд на Съдърк, където беше изслушването по новите обвинения.

Снимка: gettyimages

Следващия месец ще има изслушване, за да се реши дали те трябва да бъдат добавени към делото.

Във вторник в съда 50-годишният Ръсел Бранд пледира невинен по едно обвинение в изнасилване и едно в сексуално посегателство, които според твърденията са се случили през 2009 г. в Лондон.

В началото на века Бранд беше едно от най-разпознаваемите лица на малкия екран във Великобритания, известен със своя екстравагантен стил и външен вид. Актьорът и комик работеше за "Би Би Си" и участваше в редица филми, преди да се ожени за Кейти Пери през 2010 г. Двамата се разведоха 14 месеца по-късно, припомня "Ройтерс".

Снимка: gettyimages

През последните няколко години Ръсел Бранд изчезна от мейнстрийм културата и се появяваше предимно в своя интернет канал, където изразяваше мнението си за политиката в САЩ и свободата на словото.

Редактор: Станимира Шикова