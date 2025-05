Британският депутат Патрик Спенсър беше обвинен в сексуален тормоз над две жени, съобщи лондонската полиция. Срещу 37-годишния Спенсър е повдигнато обвинение след разследване на двата предполагаеми случая на сексуално насилие в клуб в Лондон през 2023 година.

