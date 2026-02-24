Американският кораб „Джералд Форд“ - най-големият самолетоносач в света, е пристигнал в базата за военноморска поддръжка на САЩ в залива Суда на гръцкия остров Крит, съобщи АНА-МПА. Корабът е акостирал в залива в понеделник.

Изпращането на самолетоносача към Средиземно море се свързва с напрежението между САЩ и Иран, струпването на американски сили в региона и евентуална военна операция на Вашингтон срещу Техеран.

„Джералд Форд“ е най-новият и най-модерният самолетоносач в американския боен флот. Той е с дължина от 333 метра, ширина от 78 метра, водоизместване от 100 хиляди тона и максимална скорост от 30 възела. Екипажът му се състои от близо 4500 души.

