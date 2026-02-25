Служебният кабинет определи нови представители на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това са Андрей Янкулов - вицепремиер и министър на правосъдието, и Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика.

Дончев и Гуцанов представляват правителството в Тристранката

Националният съвет за тристранно сътрудничество се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от вицепремиер.

