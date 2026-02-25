Регистрираната в България асоциация "За свободна Русия" е включена в списъка на руската служба за финансов надзор "Росфинмониторинг" с терористични и екстремистки организации, предаде ТАСС.

Данните са публикувани на сайта на "Росфинмониторинг". Освен асоциацията "За свободна Русия", в списъка са включени и четири физически лица.

Редактор: Станимира Шикова