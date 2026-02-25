Сръбският вицепремиер и вътрешен министър Ивица Дачич е в тежко състояние. Това заяви сръбският президент Александър Вучич на брифинг пред Клиниката по пулмология към Клиничния център на Сърбия, съобщи телевизия N1.

„Посетихме заедно заместник министър-председателя и председател на Социалистическата партия на Сърбия. Ситуацията е трудна, но вярваме в лекарите, вярваме и в него и се молим за него“, заяви Вучич.

Вучич е приет за лечение в болница

Дачич е бил спешно хоспитализиран в Университетския клиничен център на Сърбия, съобщи телевизия N1. Той е имал здравословни проблеми през последните дни. Вицепремиерът се е почувствал зле, поради което не е присъствал на възпоменанието по повод смъртта на Владислав Йованович, както и на заседанието на сръбското правителство.

Помощник-директорът в Клиниката по пулмология Спасое Попевич съобщи, че състоянието на Дачич е изключително тежко и че той страда от пневмония. „В момента е на механична вентилация – на респиратор. Получава всичко необходимо – медикаменти и терапия. С помощта на респиратора, който е метод на лечение, печелим необходимото време, за да могат лекарствата да подействат, и се борим за живота му“, заяви д-р Попевич.

