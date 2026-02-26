Instagram ще започне да уведомява родителите, когато техните деца в тийнейджърска възраст многократно търсят съдържание, свързано със самоубийство или самонараняване. Това съобщи собственикът на платформата Meta.

Известията ще бъдат въведени през следващите седмици в САЩ, Великобритания, Австралия и Канада. Те ще се активират, когато тийнейджър направи няколко търсения на подобни термини в кратък период от време. По-късно през 2026 г. мярката ще бъде разширена и в други региони.

Родителите, които използват инструментите за родителски контрол в Instagram, ще получават уведомления по електронна поща чрез текстово съобщение или WhatsApp, както и директно в приложението. Заедно с тях ще бъдат предоставяни и експертни ресурси, които да подпомогнат разговорите с децата по чувствителни теми.

Instagram вече блокира търсения, свързани със самоубийство и самонараняване, като насочва потребителите към телефонни линии за помощ и организации за подкрепа. Новата функция цели да сигнализира при случаи, в които подрастващите упорито се опитват да търсят подобно съдържание въпреки ограниченията.

От Meta посочиха, че са провели разговори със своята Консултативна група за определянето на прага за задействане на известията. Компанията допълни, че е предпочела по-предпазлив подход, дори с риск част от сигналите да бъдат изпращани без реална причина за тревога.

Meta в момента е изправена пред засилен правен натиск относно влиянието на платформите ѝ върху младите хора. Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг даде показания този месец по знаково дело в Калифорния, в което компанията и други технологични гиганти са обвинени, че умишлено са създали зависимост у непълнолетни. За първи път подобен казус достига до съдебни заседатели.

Meta се сблъсква и с глобална вълна от инициативи за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Австралия забрани достъпа на лица под 16 години до подобни платформи през декември, а държави като Франция, Дания, Испания и Великобритания ускоряват въвеждането на сходни мерки.

