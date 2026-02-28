Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха, че са засекли ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел. "Асошиейтед прес" съобщава за експлозии в северната част на страната.

Военновъздушните сили заявиха, че действат за прехващане на ракетите и при необходимост нанасят удари за неутрализиране на заплахата, пише Sky News.

Израел нанесе удари, а САЩ стартираха военна операция срещу Иран (ОБНОВЯВА СЕ)

Командването на вътрешния фронт изпрати превантивни указания на мобилните телефони на хората в засегнатите райони, съобщават от IDF. Гражданите трябва да влязат в защитено помещение и да останат там до второ нареждане.

Редактор: Маргарита Стоянчева