Снимка: iStock
Новината дойде около час, след като Израел обяви, че е нанесла удари по Иран
Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха, че са засекли ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел. "Асошиейтед прес" съобщава за експлозии в северната част на страната.
Военновъздушните сили заявиха, че действат за прехващане на ракетите и при необходимост нанасят удари за неутрализиране на заплахата, пише Sky News.
Командването на вътрешния фронт изпрати превантивни указания на мобилните телефони на хората в засегнатите райони, съобщават от IDF. Гражданите трябва да влязат в защитено помещение и да останат там до второ нареждане.
Редактор: Маргарита Стоянчева
