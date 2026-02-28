Съветът за сигурност на ООН свиква извънредно заседание в събота след атаките на САЩ и Израел срещу Иран и ответните удари на Техеран.

Заседанието, насрочено за 16:00 ч. местно време (23:00 ч. българско), ще бъде посветено на „ситуацията в Близкия изток“, съобщиха от ООН. По информация на израелската делегация към световната организация искането за свикването му е отправено от Франция и Бахрейн.

Редактор: Иван Петров