Затворено въздушно пространство блокира прибирането на стотици българи, които са на екскурзии в страните от Персийския залив. Общо 8 държави забраниха полетите, след като Израел и САЩ удариха Иран.

Към този момент не е ясно кога ситуацията ще се промени и кога затворени летища ще заработят, тъй като част от тях или са поразени, или са евакуирани.

Има информация за частична евакуация в туристическия център на Дубай, като се съобщава за експлозия в района на Палм Джумейра.

След ударите срещу Иран: Осем държави затвориха въздушното си пространство

Стотици българи виждат ракетите над Персийския залив, изпратени в отговор от Иран и неутрализирани от противовъздушната система на Обединените арабски емирства.

Милен Чолаков в този момент е на екскурзия в Дубай. По план почивката му днес е включвала екскурзия до Абу Даби.

„Бяхме един автобус българи. Нищо не даваше сигнали, че ще има бомбени атаки. Започнахме да получаваме новини, че има атаки в Абу Даби", обясни Чолаков. Получават и съобщения на телефоните си с предупреждение да не излизат от хотела и да стоят далеч от прозорците.

„Над Дубай в момента, по нашите информации, летят доста ракети. Поне една седмица въздушното пространство ще бъде затворено, което поставя под риск въпроса как ще се приберем и колко ще останем тук", казва Милен.

Улиците в емирството са празни, опашки има само пред бензиностанциите.

В Дубай се връща и Константин със семейството си, който тази сутрин е хванал полет към Турция.

„Около час и половина – два летяхме, стигайки до Кувейт на нас не ни беше казано, че самолетът се връща, защото въздушното пространство е затворено. Наложи се около 2 часа и половина да се връщаме по доста опасен маршрут – точно над Залива, където летят ракети и където се водят военни действия“, казва Константин.

В момента и двете летища там са евакуирани, а семейството на Константин остава дори без багаж.

Освен Йордания, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Иран и южната част на Сирия, Израел също блокира въздушното си пространство. Там е друг наш сънародник – президентът на баскетболния „Левски“.

„През половин час пускат сирените и слизаме в убежището", каза Константин Папазов. „Надявам се да се намери начин да се приберем до България, едва ли войната ще свърши до няколко дни".

От Министерството на транспорта в България уточниха за NOVA, че към този момент два полета до Тел Авив не са осъществени, един полет от Дубай за София няма да излети, а един полет от Катар е кацнал в София, но няма да се върне обратно.