Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че има много признаци, които подсказват, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е убит при израелско-американските удари в Иран, предава „Ройтерс".

„Тази сутрин унищожихме комплекса на Хаменей. Има много признаци, че този тиранин вече го няма”, каза Нетаняху.

Високопоставен израелски представител също заяви пред „Ройтерс”, че Хаменей е мъртъв, а тялото му е открито.

След координация със САЩ, Израел е пуснал около 30 бомби върху комплекса на Хаменей, твърди източник на израелския Канал 12. Аятолахът е бил там, но не е бил в нито един от дълбоките бункери, в които само американски бомби биха могли да проникнат. Медията твърди още, че е убит военният секретар на Хаменей. Сателитни изображения показват, че комплексът до голяма степен е разрушен.

В обръщението си Нетаняху каза още, че тази сутрин Израел е ликвидирал командири от Революционната гвардия, високопоставени представители на иранския режим и висши ядрени служители, и че в следващите дни „ще удари хиляди цели на терористичния режим“.

Нетаняху призова иранския народ да обедини усилията си и да се възползва от тази възможност: „Това е вашият момент да обедините силите си и да свалите режима”, каза Нетаняху.

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред ABC, че няколко членове на висшето ръководство на Иран са били убити при ударите, които са „обезвредили“ Ислямската република, и че самоличността на следващите лидери на страната става все по-ясна.

На въпрос на ABC News дали Вашингтон вярва, че хора от иранското ръководство вече са мъртви, Тръмп отговори, че „голяма част от него е“, добавяйки, че той и администрацията „имат много добра представа“ кой ще заеме властта в Техеран.

В друго интервю за NBC News Тръмп заяви, че вярва, че съобщенията за смъртта на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей са верни. „Смятаме, че това е вярно“, каза Тръмп в телефонно интервю, според публикация на уебсайта на компанията.

President Donald J. Trump Monitors U.S. Military Operations in Iran: Operation Epic Fury, February 28, 2026 pic.twitter.com/OfnMkmBZ8G — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Армията на Израел (IDF) потвърждава смъртта на няколко членове на висшето иранско ръководство, включително висшия служител по отбраната Али Шамхани и командира на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Първите удари на Израел в Иран тази сутрин започнаха с „изненадваща атака, след като Дирекцията за военно разузнаване идентифицира две места в Техеран, където са се събрали висши представители на иранското ръководство за сигурност“, съобщават военните.

Армията потвърди смъртта на:

Али Шамхани, бивш началник на ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и началник на иранската армия, и висш съветник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Мохамед Пакпур, командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. IDF твърди, че Пакпур е ръководил „плана на Иран за унищожаване на Израел“ и е бил отговорен за ракетните и дронови атаки срещу Израел, подкрепяйки прокси групите на Иран и „ефективно е командвал насилственото потушаване на иранските протести миналия месец“.

Салах Асади, началник на разузнаването в щаба на иранските военни за извънредни ситуации и старши разузнавателен офицер в генералния щаб на въоръжените сили на Иран. Армията на Израел твърди, че той е участвал и в „плана за унищожаване на Израел“.

Мохамед Ширази, началник на военното бюро на Хаменей от 1989 г. IDF твърди, че е бил отговорен за „връзката между висшите командири на въоръжените сили и лидера и е бил централна фигура във висшите редици на иранския терористичен режим“.

Азиз Насирзаде, министър на отбраната на Иран и бивш началник на иранските военновъздушни сили и заместник-началник на щаба. IDF твърди, че е бил отговорен за „индустриите, произвеждащи ракети с голям обсег и оръжия, прехвърлени на пълномощници на режима, както и за организацията SPND (Съюз за ядрени, биологични и химически оръжия), която е развивала проекти в областта на ядрените, биологичните и химическите оръжия“.

Хосейн Джабал-Амелян, председател на SPND. Армията твърди, че той е бил отговорен за „разработването на съвременни технологии и оръжия за режима“ и за напреднали „проекти в продължение на години в областта на ядрените, биологичните и химическите оръжия“.

Реза Мозафари-Ниа, бивш председател на SPND. IDF твърди, че той е „допринесъл за напредък в усилията за разработване на ядрени оръжия“.