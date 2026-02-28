Силни аплодисменти са отекнали в някои части на Техеран в събота вечерта след информацията за смъртта на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей. Празнична музика от домовете на жителите на столицата огласила целия град, твърдят очевидци.

Joy and celebration in Tehran. pic.twitter.com/IGfv3ku0YO — The Truth Hurts (@hurts9104) February 28, 2026

Своеобразните тържества започнали малко след 23:00 часа местно време.