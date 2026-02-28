Ръководителят на отдела за връзки с обществеността в канцеларията на иранския върховен лидер обвини враговете на Ислямската република в "психологическа война“, след като израелски медии разпространиха информацията, че аятолах Али Хаменей е бил убит, предаде "Ройтерс".

Нетаняху: Има много признаци, че Хаменей е мъртъв

Вестник Jerusalem Post и други медии, съобщиха, че Хаменей е бил убит при израелски удар по Техеран и тялото му е било намерено. Като източник на тази информация са цитирани високопоставени израелски официални лица. Снимки на трупа на аятолаха били показани на премиера Бенямин Нетаняху, пише още в публикацията на Jerusalem Post.

Нетаняху направи телевизионно обръщение, в което каза, че има "все повече индикации“, че Хаменей е убит, но не предостави повече подробности.

Редактор: Ина Григорова