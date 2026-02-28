"Днес в Абу Даби наистина беше напрегнато – гърмежи от работещите системи за противовъздушна отбрана, emergency alerts по телефоните. Всички ние сме добре, здрави и на сигурно място". Това написа в профила си във Facebook върховният представител за Газа Николай Младенов.

"Следваме стриктно указанията – стоим вкъщи и избягваме ненужни придвижвания. Противовъздушната отбрана на ОАЕ работи изключително ефективно и успява да неутрализира заплахите. Ситуацията остава сериозна и крехка, но тук се вземат всички мерки за сигурността на хората", пише още той.

"Държа връзка с българи приятели в ОАЕ и из целия регион. Всички са добре и се подкрепяме взаимно"ы пише още Младенов.

"Безопасността и сигурността тук са абсолютен приоритет. Обръщам се към всички българи както в ОАЕ, така и в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йордания и Саудитска Арабия да следват стриктно официалните инструкции на властите и да се доверяват само на проверена информация", казва още той.

