Кадрите се разпространиха бързо в социалните мрежи

Със сълзи на очи водещ от Иранската национална телевизия обяви новината за смъртта на върховния лидер на страната Али Хаменей. Кадрите, на които журналистът чете официалното изявление на Върховния съвет за национална сигурност, бързо обиколиха социалните мрежи.

Аятолахът беше убит при атаките на Израел и САЩ срещу цели в Иран, започнали в събота сутринта местно време.

Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Техеран потвърди

Потвърждение дойде и от американския президент Доналд Тръмп, както и от израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той обяви, че комплексът на Хаменей в Техеран е бил поразен при „мощен, изненадващ удар“.

Редактор: Маргарита Стоянчева
Източник: "Би Би Си"

