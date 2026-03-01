Снимка: iStock
Кадрите се разпространиха бързо в социалните мрежи
Със сълзи на очи водещ от Иранската национална телевизия обяви новината за смъртта на върховния лидер на страната Али Хаменей. Кадрите, на които журналистът чете официалното изявление на Върховния съвет за национална сигурност, бързо обиколиха социалните мрежи.
The anchors who announced the death of their supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, in Israel-US strikes have not known an Iran without the Ayatollah in charge. He turned Iran into a regional power. If there is jubiliation on the streets, it has not made it to state run TV.… pic.twitter.com/cgRB8x5VF4— Smita Prakash (@smitaprakash) March 1, 2026
Аятолахът беше убит при атаките на Израел и САЩ срещу цели в Иран, започнали в събота сутринта местно време.
Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Техеран потвърди
Потвърждение дойде и от американския президент Доналд Тръмп, както и от израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той обяви, че комплексът на Хаменей в Техеран е бил поразен при „мощен, изненадващ удар“.
