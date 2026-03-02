600 робота в подкрепа на възрастни хора в Барселона. Инициативата е на местната власт, а устройствата вече са разположени в частни домове и социални центрове. Те напомнят за лекарства, следят за инциденти и осигуряват връзка със специалисти при нужда.

"Много съм доволна. Сега, заедно с двете си котки, имам това! Носи ми толкова много радост. Срам ме е да го кажа, защото много хора няма да разберат как подобна технология може да бъде толкова полезна", каза Ирене Веглисон.

Инициативата е на местната власт и има за цел да осигури повече сигурност и подкрепа на хората в напреднала възраст. Устройствата напомнят за прием на лекарства, съобщават за предстоящи лекарски прегледи, поздравяват с "добро утро" и "лека нощ", а при нужда свързват потребителите със социален работник.

"Целта на този проект е подобряване на дистанционната помощ. Роботът ни позволява при спешност да използваме камерата и да я местим, за да видим каква е спешната ситуация и да знаем как да действаме", обясни Марта Вилянуева.

Проектът е насочен към хора в ранни етапи на намаляване на умствените способности, но ползите далеч не се изчерпват с медицинската грижа. За много от потребителите роботът се превръща и в компания – средство за разговор, за слушане на музика, дори за танци.

"От поне 12 години насам не бях танцувала. Сега мога да си пускам песните, които харесам и да танцувам с него", споделя още Ирене.

Според официалната статистика близо 2 милиона души над 65 години живеят сами в Испания, 3/4 от които са жени. Проучванията сочат, че, за да бъдат покрити нуждаещите се от грижи, броят на работещите в сектора трябва да се удвои. Заплащането обаче е под средното за страната, поради което той не е особено привлекателен за младите хора. В момента повече от половината работещи са на възраст над 45 години.

"Искаме в бъдеще роботите да засичат рискови ситуации и да предупреждават професионалистите, например, ако човекът е паднал и сам не може да реагира", посочи Марта.

Целта на тази иновация е да даде повече спокойствие на хората в третата възраст.

