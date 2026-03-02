През днешния ден политическите сили направиха поредица от коментари относно напрежението в Близкия изток и потенциалните рискове за България и Европа. Според БСП темата не трябва да се политизира, но същевременно не бива да се подценяват легитимните притеснения на българските граждани.

От „ДПС-Ново начало” отново заявиха, че в тази ситуация страната трябва да остане обединена, а от „Алианса за права и свободи” подчертаха, че най-добрият път е този на мира.

Реакциите у нас след ударите на САЩ и Израел срещу Иран

„Имаше изявление на нашия лидер г-н Делян Пеевски. Той вече подчерта, че в такава ситуация само обединението и чувството за отговорност могат да изведат ясната позиция на България. Тук не става дума за позицията на една или друга политическа сила – в такива моменти е важна единната позиция на държавата”, коментира Искра Михайлова, заместник-председател на ДПС.

„Има напрежение в българското общество и подобни едностранни действия и атаки обикновено не водят до нищо добро. Нова унищожителна война в Близкия изток би била лоша за всички”, каза председателят на БСП Крум Зарков. Той допълни, че президентската институция следи ситуацията и държавният глава ще свика Консултативния съвет за национална сигурност, ако прецени, че това е необходимо.

„Убийството на невинни хора е изключително неприятно. Това е много тежка тема. Надяваме се и очакваме дипломацията да измести ракетите и да се търси мирен изход от ситуацията. Това е най-доброто, което може да се случи”, коментира Хайри Садъков, председател на ПГ на АПС.

Редактор: Мария Барабашка