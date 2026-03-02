Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски проведе телефонни разговори с колегите си от Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ) във връзка със ситуацията в Близкия изток, съобщиха от Министерството на външните работи на официалния си сайт.

Министър Надежда Нейнски обсъди с министъра на външните работи, международното сътрудничество и египетската общност в чужбина Бадр Абделати последните развития в Близкия изток, като двамата се обединиха около необходимостта от деескалация на напрежението в региона. Министър Нейнски приветства ролята на Египет като стабилизиращ фактор и конструктивните усилия на страната за намиране на трайни решения на редица регионални предизвикателства, включително ситуацията в Газа.

По инициатива на българската страна бе проведен телефонен разговор и с външния министър на Обединените арабски емирства Абдула бин Зайед Ал Нахаян. Министър Нейнски категорично осъди иранските атаки срещу територията и суверенитета на ОАЕ и изрази солидарност с емиратския народ в този критичен момент. Тя изказа благодарност за усилията на емиратската страна за осигуряването на безопасността на всички български граждани, които в момента се намират на територията на ОАЕ, като отбеляза, че страната ни ще продължи да разчита на съдействие в тази насока.

По-рано днес Нейнски разговаря и с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан.

В събота САЩ и Израел предприеха мащабна атака срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп призова иранската общественост да „поеме контрол над собствената си съдба”, предаде Асошиейтед прес. При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран – аятолах Али Хаменей.

