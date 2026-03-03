Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за телевизионния канал Fox News, че израелско-американската офанзива срещу Иран няма да се превърне в безкрайна война. И подчерта, че става дума за „бързо и решително действие“. „Това може да отнеме известно време, но не и години“, заяви министър-председателят.

Целта ще бъде „да се създадат необходимите условия, за да може иранският народ да поеме съдбата си в свои ръце и да формира собствено демократично избрано правителство, което да превърне Иран в различна страна“, каза още Нетаняху.

Ескалация в Близкия изток: Удар по посолството на САЩ в Рияд, Ормузкият проток е затворен

Той обясни, че Израел и САЩ са атакували Иран, тъй като неговите ядрени и балистични ракетни програми са били на път да станат „недосегаеми“. „След 12-дневната война и израелско-американските удари през юни 2025 г., иранците бяха започнали да изграждат нови обекти, подземни бункери, които в рамките на няколко месеца щяха да направят техните програми за балистични ракети и за ядрено оръжие недосегаеми“, обясни израелският премиер.

Същевременно администрацията на Доналд Тръмп и неговите съюзници в Конгреса представиха нова аргументация за решението на САЩ да атакуват Иран. Според председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън президентът е бил изправен пред „много трудно решение“, тъй като е разбрал, че Израел е готов да действа срещу Иран „с или без американска подкрепа“.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че предстои още по-интензивна фаза на конфликта и целта е да се унищожат ракетните и ядрените способности на Иран, а не да се смени режимът в Техеран.

