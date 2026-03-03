Напрежението в Близкия изток ескалира през последните часове, след като израелските военновъздушни сили нанесоха втора вълна удари по цели в Техеран, включително стратегически обекти и сградата на държавната телевизия. Иран отговори с нов залп от балистични ракети. На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че операцията срещу иранския режим „напредва бързо“ и може да приключи в рамките на четири седмици. В ефира на „Твоят ден“ журналистът Мохамед Халаф и международният анализатор Руслан Трад очертаха по-песимистичен сценарий.

Според Халаф продължителността на войната ще зависи от това дали израелците ще разрушават центровете на различните репресивни апарати - на революционната гвардия и другите структури. По думите му в следващите 24 часа може да се очаква засилване на ударите. Като ключова фигура той открои Али Лариджани, който „има в ръцете си много инструменти за взимане на решения“, но подчерта, че основният фактор остава Революционната гвардия. „Ще има ескалация и тя няма да намалява - искат да разширяват военните действия и да отвличат вниманието от САЩ“, смята той, като допълни, че преговори скоро не се очакват.

САЩ отзоваха свои служители от Бахрейн, Ирак, Йордания, Катар и Кувейт

Руслан Трад също прогнозира, че конфликтът в Близкия изток ще бъде продължителен. „Тепърва започват най-тежките удари“, смята той. По думите му четириседмичният хоризонт, очертан от Тръмп, е малко вероятен. Трад подчерта, че скоро няма да бъде оповестено име на нов държавен глава“, тъй като режимът действа с оглед на сигурността и оцеляването си. Той беше категоричен, че освен военни, конфликтът има и ясни политически послания: „Има политически цели, които Тръмп гони - и това е смяната на режима.“

От особена важност е ролята на Революционната гвардия. "Тя ще избере слаб върховен лидер, за да държи реалната власт“, а смъртта на Хаменей може да се тълкува като сигнал за търсене на нова формула, включително възможност за преговори при определени условия", категоричен е Халаф. Трад обаче предупреди, че дори при смяна на режима структурите на гвардията „най-вероятно ще оцелеят“, което крие риск от вътрешна борба за власт и партизански действия.

Израел обяви, че атакува Техеран и Бейрут по въздух, в Ливан са разположени и войници

По отношение на международните последици Трад отбеляза, че Китай е една от губещите страни, тъй като разчита на Иран за енергийни доставки и стратегически коридори. „Основната цел на Тръмп е да изолира Иран и Китай“, допълни Халаф. Според Трад Пекин по-скоро ще се включи косвено, „подпомагайки режима“, без да влиза открито във войната. Що се отнася до Европа, анализаторът увери, че „европейските брегове са сигурни“ и България не е пряко застрашена, макар южните държави да остават в повишена готовност.

Редактор: Ралица Атанасова