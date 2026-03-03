Генералния секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в северномакедонската столица Скопие. Той бе посрещнат на летището от министъра на отбраната Владо Мисаиловски.

„Иран е близо до придобиване на ядрени способности и балистични ракети, което представлява заплаха не само за Близкия изток, екзистенциална заплаха за Израел, но и за Европа. Знаем също, че Иран, като износител на хаос, носи отговорност за десетилетия терористични атаки и опити за убийства. Мога да ви уверя, че НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Алианса“, каза Рюте на съвместна пресконференция с президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова.

Генералният секретар на НАТО подчерта, че Алиансът е ангажиран с регионалната стабилност и няма да допуска вакуум в сигурността. Той заяви, че НАТО защитава всички свои съюзници, а Западните Балкани имат стратегическо значение, като изрази увереност в ролята на Северна Македония като надежден партньор.

Силяновска-Давкова акцентира върху необходимостта от единство в рамките на НАТО и подчерта, че Алиансът е общност, основана на споделени ценности, отговорност и визия. Тя заяви, че страната ѝ остава ангажиран и отговорен член и продължава да инвестира в отбраната, като това се разглежда като принос към общата сигурност, а не просто като изпълнение на процентни изисквания. Държавният глава на РСМ подчерта, че най-силната гаранция за сигурността на Западните Балкани е тяхната пълна и ускорена интеграция в Европейския съюз, като призова да се премахнат изкуствените и идентичностни пречки за членство и да се следват критериите от Копенхаген.

От своя страна Рюте отбеляза, че Северна Македония вече отделя над 2% от БВП за отбрана и поема ангажимент за по-нататъшно увеличаване на средствата. Той приветства подкрепата ѝ за Украйна и участието ѝ в мисии на източния фланг на Алианса, като подчерта значението на сътрудничеството за укрепване на регионалната и колективната сигурност.

